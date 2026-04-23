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Regresan las lluvias y bajan las temperaturas en toda la provincia de Alicante

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La jornada de este viernes, 24 de abril, estará marcada por la inestabilidad atmosférica. Se esperan precipitaciones generalizadas y un descenso de las temperaturas máximas, que no superarán los 22°C en ningún punto del territorio. Tras varios días de ambiente caluroso, la Agencia Estatal de Meteorología confirma un cambio de tendencia. Una masa de aire más húmedo y fresco dejará lluvias de norte a sur de la provincia, poniendo fin al episodio de temperaturas casi estivales.

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