INFORMACIÓNTV

Regresan las lluvias y bajan las temperaturas en toda la provincia de Alicante

La jornada de este viernes, 24 de abril, estará marcada por la inestabilidad atmosférica. Se esperan precipitaciones generalizadas y un descenso de las temperaturas máximas, que no superarán los 22°C en ningún punto del territorio. Tras varios días de ambiente caluroso, la Agencia Estatal de Meteorología confirma un cambio de tendencia. Una masa de aire más húmedo y fresco dejará lluvias de norte a sur de la provincia, poniendo fin al episodio de temperaturas casi estivales.