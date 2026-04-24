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Audi Motor Pacífico ya tiene su stand en Firauto

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Audi vuelve a ser uno de los grandes protagonistas en Firauto, la feria del automóvil que se celebra en IFA, donde la marca alemana presenta sus principales novedades apostando claramente por la electrificación y la innovación tecnológica. En su stand, los visitantes pueden descubrir algunos de los modelos más recientes de la gama, con especial protagonismo de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, reflejo de la estrategia de la marca hacia una movilidad más sostenible sin renunciar al diseño y a las prestaciones. Así, Audi refuerza en IFA su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y la transformación del mercado, en un momento clave para la industria del motor.

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