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Jorge Santos aterriza en Alicante: el humor como terapia frente a las obsesiones cotidianas

Jorge Santos aterriza en Alicante: el humor como terapia frente a las obsesiones cotidianas

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Jorge Santos aterriza en Alicante: el humor como terapia frente a las obsesiones cotidianas

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El cómico madrileño presenta su espectáculo “Todos locos” este sábado 25 de abril en Kinépolis Alicante, una propuesta de stand-up que busca transformar la ansiedad y las inseguridades en una experiencia de alivio colectivo. Tras consolidarse en la Gran Vía madrileña, Santos llega dispuesto a diseccionar la vulnerabilidad humana desde una mirada honesta y desenfadada, reivindicando la risa como la herramienta definitiva para conectar con nuestras pequeñas locuras del día a día.

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