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La salud visual infantil a examen: claves frente al avance de la miopía y el glaucoma pediátrico

La Dra. Concepción Guirao, especialista en oftalmología pediátrica, estrabismo y glaucoma en Vissum Grupo Miranza, analiza los principales desafíos que afronta la salud ocular en las etapas más tempranas del desarrollo. Ante el incremento global de casos de miopía en niños y la relevancia de un diagnóstico precoz en patologías complejas como el glaucoma, la doctora aborda las pautas de prevención actuales, el impacto de los hábitos digitales y las últimas innovaciones terapéuticas que están transformando el cuidado de la visión en la infancia.