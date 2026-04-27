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«Creciendo Juntos» analiza la relación entre la infancia y las nuevas tecnologías

Prensa Ibérica e INFORMACIÓN organizan el Foro «Creciendo Juntos», que se ha celebrado en Terra Natura Benidorm. La apertura oficial tuvo lugar con la bienvenida del director de Terra Natura y Aqua Natura, Luis Perea, y la intervención institucional de la directora general de Innovación e Inclusión Educativa, Xaro Escrig. La jornada contó con las ponencias de Marina Marroquí, educadora social experta en violencia de género; David Piñero, catedrático de la Universidad de Alicante y optometrista del Hospital VITHAS Medimar Alicante; Héctor Inarejos, inspector de la Policía Nacional, delegado provincial de Participación Ciudadana e interlocutor social; Isabel Fernández-Lerga, responsable de Marketing y Admisiones de Lady Elizabeth School - Colegio Newton; y Andrés Karp, consultor de marketing estratégico, inteligencia artificial y datos y fundador de DINAMICBRAiN.