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"Senderos del Arte": La exposición multimedia que redescubre el patrimonio hídrico de Alicante en los Pozos de Garrigós

La fundación La Mácula del Tiempo y Aguas de Alicante han inaugurado en los Pozos de Garrigós la muestra "Senderos del Arte", una propuesta innovadora que fusiona fotografía analógica y digital con nuevas tecnologías. A través de la mirada de ocho artistas seleccionados, la exposición busca sensibilizar sobre la importancia del agua y poner en valor el patrimonio paisajístico de la cuenca del río Monnegre y el histórico Pantano de Tibi. El público podrá visitar este diálogo entre arte y naturaleza hasta el próximo 20 de mayo.