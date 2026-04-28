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Alicante se consolida en el circuito mundial del Cirque du Soleil con el estreno de 'KURIOS' este verano

Alicante se convierte este verano en una de las seis paradas exclusivas de la gira española del Cirque du Soleil. La compañía canadiense ha presentado hoy 'KURIOS – Gabinete de Curiosidades', un espectáculo que se instalará en la Playa de San Juan del 16 de julio al 23 de agosto. Esta sexta visita de la compañía no solo refuerza el posicionamiento cultural de la ciudad mediante su convenio bianual, sino que tendrá un impacto directo en la economía local con la contratación de 200 trabajadores alicantinos. La magia de esta edición viene además con acento propio: el artista alicantino David forma parte de un elenco que promete demostrar que, bajo la Gran Carpa, lo imposible se vuelve realidad.