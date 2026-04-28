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La oposición vuelve a reclamar a Barcala que comparezca en la comisión de investigación

La izquierda en el Ayuntamiento de Alicante ha cerrado filas este martes para exigir que el alcalde, Luis Barcala, dé la cara personalmente en la comisión de investigación del escándalo de las viviendas protegidas. Tras el anuncio del equipo de Gobierno de congelar las sanciones a los técnicos implicados a la espera de la Justicia, los grupos de la oposición consideran "inaplazable" que el primer edil aclare su responsabilidad en el caso y deje de escudarse en el silencio administrativo.Con el vicealcalde Manuel Villar evitando confirmar la asistencia del alcalde y el informe de los técnicos bajo llave, la oposición endurece su discurso.