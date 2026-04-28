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Villafranqueza quiere ser distrito único: lo llevarán el jueves al pleno

La Asociación de vecinos Villafranqueza - El Palamó quiere ser escuchada por el Ayuntamiento de Alicante y pedirá ser distrito único. Desde la asociación señalan que no comparten necesidades con el resto de barrios del distrito 2 —que cubre la zona norte alicantina—, ya que ellos tienen características de núcleo urbano, con zona de huerta e industrial. Para conseguir elevar sus reclamaciones al Consistorio, participarán, de la mano de Compromís, en el pleno municipal del próximo jueves 30 de abril. Presentarán una declaración institucional en la que argumentarán cuáles son sus reclamaciones —que pueden escuchar en el vídeo— y su necesidad de negociar de forma independiente con el Ayuntamiento de Alicante.