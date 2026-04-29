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El debate de la tasa turística regresa a Alicante: Compromís propone que el sector festero sea el gran beneficiado

El grupo municipal de Compromís llevará al pleno de abril la implantación de un gravamen a las pernoctaciones tras el año récord de visitantes que ha vivido la ciudad. La propuesta busca que los ingresos derivados del turismo tengan un impacto directo en la financiación de las Hogueras y el Museo de la Festa, reabriendo una brecha política en un modelo turístico que, pese a los datos históricos, apenas deja retorno directo en las arcas municipales.