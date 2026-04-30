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AEFA aborda las claves para preservar el patrimonio familiar y garantizar su continuidad

La Asociación de la Empresa Familiar de la provincia de Alicante (AEFA) ha celebrado hoy, junto a Crescenta y GESEM, una jornada centrada en ofrecer a las familias empresarias herramientas para proteger su patrimonio y afrontar con garantías los procesos de relevo generacional. El encuentro 'Más allá del negocio operativo. Soluciones para la preservación del patrimonio familiar: fiscalidad y private equity' se ha desarrollado en el Hotel Huerto del Cura de Elche y ha reunido a empresarios y directivos interesados en conocer nuevas estrategias de planificación patrimonial en un entorno económico y fiscal cada vez más complejo.