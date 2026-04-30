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Alicante acoge el puente del 1 de mayo con previsión de lluvias

La previsión meteorológica para este puente del 1 de mayo, Día del Trabajador, es de un cielo muy nuboso con precipitaciones que pueden estar acompañadas de tormenta y con un viento será flojo variable, con predominio de la componente este. En cuanto a las temperaturas, el viernes las mínimas irán en ascenso y las máximas en descenso; el sábado, las temperaturas se mantendrán sin cambios, incluso podrían presentar un ligero descenso; y el domingo, las temperaturas mínimas sufrirán un ligero descenso y las máximas ascenderán, sobre todo en el interior de la mitad norte.