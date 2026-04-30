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Consum alcanza un beneficio de 122 millones de euros

Consum cumple con creces sus objetivos presupuestarios de 2025. El director general, Antonio Rodríguez, ha confirmado en rueda de prensa que la marca de supermercados valenciana ha alcanzado una cifra de negocio de 5.163 millones de euros con un récord de beneficio de 122 millones. Rodríguez señaló la importancia de un "crecimiento sostenido en el tiempo" y que, este año, el aumento de beneficio ha sido del 12,3 %. Además, resaltó que se han generado 1.162 nuevos puestos de trabajo y se ha instaurado la jornada de cinco días en tiendas, plataformas y oficinas.