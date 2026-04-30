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Sant Joan lanza una app para que los vecinos reporten incidencias urbanas

Sant Joan d'Alacant mejora la gestión de sus servicios públicos con el lanzamiento de "Sant Joan, mejor contigo", una nueva aplicación móvil que permite a la ciudadanía notificar desperfectos en la vía pública en tiempo real. A través de este sistema, los vecinos pueden enviar fotos y la ubicación exacta de averías en iluminación, limpieza o parques, activando un dispositivo técnico donde los operarios municipales gestionan la reparación directamente desde tablets.