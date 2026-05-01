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Taller Creativo explica cómo hacer una corona de flores

Aurora Domenech recomienda hacerse con algo de flor mimosa, aunque este capítulo puede seguirse con cualquier flor autóctona de la provincia. En este caso, apuesta por la mimosa porque, afirma, “hay mucha y puede conseguirse en prácticamente cualquier espacio natural como el campo e incluso un descampado”. La presentadora explica cómo colocar las flores en la base compuesta por un aro de paja o cartón y cinta de carrocero. Además, señala que estas coronas son aptas para colocar en cualquier parte, desde la puerta hasta un centro de mesa.