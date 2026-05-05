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El Dr. Francisco Anaya señala cómo funciona la cirugía robótica en el Grupo UR y UR Vistahermosa: “Es increíble la precisión”

El doctor Francisco Anaya Blanes, director médico del Grupo de Unidades de Reproducción UR y de la Unidad de Reproducción Vistahermosa, su sede central, participa en “La Entrevista” de Información TV. Un espacio en el que detalla los avances de la cirugía robótica y su implantación en el Grupo UR, así como la introducción de la Inteligencia Artificial en trabajos de reproducción asistida.