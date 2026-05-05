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"Floreciendo", el proyecto que rehabilitará las pistas de Nou Alacant

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"Floreciendo", el proyecto que rehabilitará las pistas de Nou Alacant

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El proyecto ‘Floreciendo’, impulsado por el estudio creativo Hoops Outside y ganador de ‘Cancha Solidaria Endesa 2026’, se desarrollará en las pistas del barrio alicantino de Nou Alacant. El objetivo es la rehabilitación de la cancha, que permitirá recuperar tres pistas de baloncesto para fomentar el deporte y generar sentido de pertenencia y cohesión social en un barrio vulnerable. En el proyecto, seleccionado entre 247 propuestas de toda España, participan la Fundación Lucentum, la SCD Carolinas, Onil 3×3, Arquitectura Sin Fronteras, la Asociación de Vecinos de Nou Alacant y Esport pel món.

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