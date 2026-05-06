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AEMET decreta en Alicante alerta naranja y amarilla por lluvias este jueves

Según la Agencia Estatal de Meteorología, mañana jueves, 7 de mayo será un día marcado por alerta naranja por lluvias en el litoral norte de Alicante y amarilla en el interior y litoral sur por lluvias y tormentas. El viento será moderado del este y sureste en el litoral; en el resto de componente este, con aumentos ocasionales de intensidad en horas centrales. En cuanto a las temperaturas, las máximas descenderán ligeramente en el litoral y las mínimas presentarán cambios ligeros.