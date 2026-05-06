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El Aeropuerto de Alicante-Elche se prepara para un año de récords con inversiones millonarias

Inyección millonaria para asegurar el futuro del motor económico de la provincia. El Gobierno y Aena han detallado hoy el plan de inversiones para el aeropuerto de Alicante-Elche, que recibirá más de 1.100 millones de euros en la próxima década. Un ciclo inversor de magnitud inédita que busca optimizar cada metro cuadrado de la terminal actual mientras se redacta el proyecto de la futura ampliación. Les contamos qué mejoras verán los pasajeros este mismo verano y cómo se gestionará un tráfico de vuelos que no deja de batir marcas.