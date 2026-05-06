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Fundación Mediterráneo presenta el I Concurso de Piano Óscar Esplá

La Fundación Mediterráneo y la Fundación Sociedad de Conciertos de Alicante han presentado esta mañana, en rueda de prensa, el I Concurso Nacional de Piano Óscar Esplá. Un certamen que trata de reivindicar la figura y difundir el legado del talentoso artista alicantino, Óscar Esplá, en el 50 aniversario de su fallecimiento. El concurso está destinado a jovenes artistas del piano y la convocatoria se dirige a residentes en España nacidos a partir del 1 de enero del 2000.