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Raúl Asencio: “En Málaga se cultiva la primera planta de cacao en Europa continental”

El maestro pastelero Raúl Asencio explica en “La Entrevista” de Información TV cuál fue el transcurso de la asamblea del Bean to bar que se desarrolló en Málaga y donde observó la primera plantación de cacao en la Europa continental. Además, Asencio revela un secreto familiar: la receta de los pasteles de gloria, que destaca como “el pastel más emblemático de nuestra casa”. El maestro pastelero explica que su bisabuelo fue el primero en realizarlo y, desde entonces, su receta se mantiene en el legado familiar.