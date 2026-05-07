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Dr. Félix Gutiérrez: “El Hantavirus no tiene perfil pandémico”

El Dr. Félix Gutiérrez Rodero, catedrático y director del máster de Enfermedades Infecciosas y Salud Internacional de la Universidad Miguel Hernández (UMH), participa en “La Entrevista” de Información TV, donde explica la crisis del hantavirus en un crucero con 14 españoles a bordo. El doctor señala que, a priori, no debería desatarse una pandemia similar a la del Covid-19 porque este virus no tiene un “perfil pandémico” y su contagio es más complicado. No obstante, explica que se requiere vigilancia de los casos, tanto sintomáticos como asintomáticos, para evitar cualquier avance o desarrollo de una enfermedad con alta tasa de mortalidad.