Conocemos "El latido de las mariposas" en La Entrevista de Información TV

Itziar Prats e Isabel Gallardo presentan en "La Entrevista" de Información TV "El latido de las mariposas", un proyecto educativo y social para la lucha contra la violencia de género y otro tipo de violencias. El próximo lunes, 11 de mayo, participarán en el Centro de Atención Integral para las Víctimas de Violencia Sexual de Alicante en una jornada organizada por la Generalitat Valenciana con conferencias frente a la violencia vicaria.