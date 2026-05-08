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La consellera de Educación presiona a sindicatos y profesorado con una carta a las familias

A las puertas de la huelga indefinida que reclama mejoras en la educación pública, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha enviado una carta a las familias que más allá de paralizar la movilización, ha empeorado la situación con los sindicatos. Bajo el lema: “Ningún alumno puede ser rehén de un conflicto sindical”, han expuesto algunas de las actuaciones impulsadas por la Generalitat, a lo que la Asociación de Inspectores de Educación ha contestado con otra misiva que no busca otra cosa que explicar el cambio "real y urgente" que la educación pública necesita y que no se ha hecho aún.