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El tiempo en Alicante: alerta amarilla por lluvias y tormentas este fin de semana

La Agencia Estatal de Meteorología prevé, en Alicante, un fin de semana del 9 y 10 de mayo marcado por alerta amarilla de lluvias y tormentas. El viento será flojo tendiendo a moderado de componente este, y girando durante las horas centrales a componente norte. El domingo, Alicante amanecerá sin alertas, con un cielo nublado y viento flojo de componente oeste. En cuanto a las temperaturas, el sábado las mínimas irán en ascenso o se mantendrán sin cambios y las máximas descenderán. El domingo, las mínimas volverán a bajar o se mantendrán sin cambios y las máximas podrán tener un ascenso notable.