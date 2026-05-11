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Irene de Juan acerca a Beethoven a “La Entrevista” de Información TV

El martes 12 de mayo, a partir de las 19:00 horas, la Fundación Mediterráneo ha organizado, en el Aula de Cultura de Alicante, la conferencia “Un reencuentro con la Novena de Beethoven”, a cargo de la musicóloga, pianista y divulgadora musical Irene de Juan. En “La Entrevista” de Información TV, hablamos con la experta musicóloga, que nos adentra en la Novena Sinfonía del artista, una de las más influyentes de la historia de la música occidental.