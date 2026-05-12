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Las Belleas del Foc 2026 ya conocen la indumentaria y sus mantenedoras para la proclamación

Alicante inicia la cuenta atrás definitiva para sus días grandes con la proclamación oficial de sus máximas representantes este fin de semana. Tras su paso por la plaza del Ayuntamiento, el acto regresa a las tablas del Teatro Principal en una edición marcada por el regreso a la tradición y el descubrimiento de la indumentaria oficial. Entre encajes de José Hernández y piezas de joyería, las nuevas representantes ya conocen también a sus mantenedoras, María José Sáez y Loreto Brotons.