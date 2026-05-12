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Isabel López: “Nos planteamos recuperar el acceso sur de Xixona a la población”

El Ayuntamiento de Xixona recuperó los terrenos de la antigua fábrica de turrones “El Almendro” gracias a una cesión gratuita del Gobierno de España. Una posesión que, afirma la alcaldesa Isabel López, “llega al corazón de todos los jijonencos”. Desde el consistorio ya se han activado todos los procesos para que la recuperación e inversión sean una realidad con un planteamiento de recuperar el acceso sur. El objetivo es firmar la escritura el 30 de junio. En “La Entrevista” de Información TV, la alcaldesa de Xixona, Isabel López, habla sobre el futuro de “El Almendro”, la oferta del Consell de venta pública de 21 parcelas de suelo industrial en el parque empresarial L’Espartal III o la huelga de educación.