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Alicante presenta su feria más ambiciosa: Manzanares ante los 'Victorinos' y doblete de Morante

Alicante ya huele a pólvora y a arena. El Ayuntamiento ha desvelado hoy los carteles de una Feria de Hogueras 2026 que nace con tintes históricos. El 'Año Esplá' se celebra por todo lo alto con un ciclo de máxima categoría donde destacan el doblete de Morante de la Puebla, la presencia de Roca Rey y, sobre todo, el gesto heroico de José María Manzanares, que se encerrará en su tierra con los temidos 'Victorinos'. Una feria de figuras y compromiso que sitúa a la capital de la Costa Blanca en el epicentro del toreo mundial. Todos los detalles, en el siguiente reportaje.