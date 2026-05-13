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Llega la III edición de DibujALC, jornadas sobre cómic e ilustración

El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert y Casa Mediterráneo han presentado una nueva edición de DibujALC, las jornadas sobre ilustración y cómic de la provincia de Alicante que se celebrarán entre el 21 y el 23 de mayo. El evento comenzará con la inauguración de la ilustradora Paula Alenda en Casa Bardín, a las 19:00 horas del jueves. Esta edición contará con encuentros con los artistas alicantinos Arly Jones, Ana María Muñoz, Fran Ferriz y Gema Over.