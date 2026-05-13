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La proclamación regresa al Teatro Principal y estrena una composición musical exclusiva

El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, ha anunciado que la imposición de bandas contará este año con la interpretación en directo de una fantasía musical inédita, obra de Miguel Ángel Mataix. Esta pieza, que será ejecutada por la banda de Sant Joan d’Alacant desde el escenario del Teatro Principal, busca dotar de la máxima solemnidad al acto y quedará registrada para su uso exclusivo en este momento clave del calendario festero.