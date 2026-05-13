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El tiempo en Alicante: el mercurio llegará hasta los 29 grados

Mayo avanza acompañado de un ascenso de las temperaturas en los termómetros de una provincia que ya comienza a acostumbrarse al tiempo casi estival y a superar asiduamente los 25 grados en gran parte de sus municipios. El calor sigue en aumento y mañana, jueves 14 de mayo, el sur alicantino estará muy cerca de los 30 grados, aunque, a priori, no llegará a rebasarlos. Por otro lado, las mínimas sí que se mantienen con noches entre 10 y 15 grados en toda la región.