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Beto Company: ”Esta categoría no perdona a nadie y es un alivio tener la permanencia”

Beto Company prefiere centrar todas su energías en los dos partidos que restan para finalizar la temporada, ante el Algeciras a domicilio y el Nàstic en el Rico Pérez. El técnico espera que la plantilla responda y subraya que todavía tienen opciones de jugar la Copa del Rey si logran dos triunfos para cerrar la competición. “Tener estas dos jornadas sin mirar al descenso y con las opciones de Copa, es un alivio y un peso que nos quitamos de encima. Pero no es motivo de celebración. Al final estamos en la clasificación donde nos merecemos. Esta categoría no perdona a nadie”.