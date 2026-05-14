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El COMA abre las puertas del Museo de la Medicina Dr. Balmis

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El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) inaugura el Museo de la Medicina Dr. Balmis, situado en el Palacio de Congresos de Alicante —sede del COMA—, con el objetivo de recuperar, preservar y rendir homenaje a la memoria médica de la provincia de Alicante. El proyecto es el resultado de cinco años de estudio, catalogación y recuperación de miles de piezas que permiten realizar un recorrido por la historia de la medicina en la provincia.

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