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Lejos del acuerdo entre profesores y Conselleria: Generalitat no contempla el aumento salarial

Esta mañana se ha celebrado en Valencia una nueva mesa de negociación entre la Consellería de Educación y los sindicatos que ha aumentado la tensión entre entidades por un documento que los docentes han rechazado. La propuesta dejaba fuera muchas reivindicaciones y, las que abordaba, no iban acompañadas de fechas de realización. De nuevo, la huelga indefinida continuará adelante a la espera de la reunión del próximo lunes, 18 de mayo, con la Consellería.