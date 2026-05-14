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Así ha sido InfoSalud, el foro sobre la sanidad que viene

El Club Información ha acogido una nueva edición de InfoSalud, un foro en el que se ha reflexionado sobre la evolución del sistema sanitario a través de la innovación, la gestión y las personas, que, según ha resaltado la directora de Eventos de INFORMACIÓN, Victoria Ferrá, "tienen un papel más activo, informado y exigente". Los retos del futuro de la sanidad se han abordado a través de ponencias a cargo de Fernando Valdivieso, secretario autonómico de Planificación, Información y Trasformación Digital de la Conselleria de Sanidad; el Dr. Enrique de Madaria, coordinador de la Unidad Biliopancreática del hospital de Alicante Dr. Balmis y subdirector científico adjunto de ISABIAL; y una mesa redonda sobre "excelencia en la experiencia del paciente" en la que han participado Concha Giner, directora médica de HLA Vistahermosa; Verónica Zamora, responsable Experiencia de Paciente Hospital Quironsalud Torrevieja; y María Jesús Cano, directora médica de Vithas Alicante y Vithas Medimar.