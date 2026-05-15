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La Generalitat Valenciana proyecta una pasarela de madera sobre el río Seco en El Campello

La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de El Campello presentan una pasarela de madera sobre el río Seco que conectará las playas de Muchavista y Carrer la Mar, en el entorno del corredor verde del río Monnegre. El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, se ha reunido con el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, para presentar el proyecto que conectará con la ciclovía y la vía verde de 22 kilómetros que discurrirá a lo largo del cauce Monnegre hasta Tibi La pasarela será una estructura de madera de 30 metros de luz, cimentada con gaviones y pilotes, y estará diseñada con nuevos criterios de resiliencia para resistir futuras avenidas de agua que puedan producirse. El objetivo es que esté finalizada a mediados de 2027, aunque, advierten, la fecha podría variar.