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Pequeños chubascos no frenarán la estabilidad meteorológica en Alicante este fin de semana

La AEMET prevé un fin de semana del 16 y 17 de mayo estable. El sábado tendremos un cielo poco nuboso y el viento será flojo tendiendo a moderado del noroeste. El domingo, Alicante tendrá una jornada con intervalos nubosos, que aumentarán durante el día en el interior de la mitad norte, donde no se descarta algún chubasco aislado ocasionalmente con tormenta por la tarde. El viento será flojo de dirección variable, con predominio de las componentes sur y este en horas centrales. En cuanto a las temperaturas, el sábado las mínimas descenderán y las máximas presentarán un ascenso ligero en el interior, y en descenso ligero en el litoral. El domingo, las temperaturas mínimas y las máximas tendrán cambios ligeros.