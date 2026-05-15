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La Universidad de Alicante premia la excelencia y el talento en la V Gala Alumni

El Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo de la Universidad de Alicante (UA) ha celebrado la quinta edición de la Gala Alumni, una cita que consolida el vínculo entre la institución y su antiguo alumnado a lo largo de su vida laboral. Durante el acto, que sirvió para reivindicar la importancia de la formación continua, se reconoció la trayectoria de 12 profesionales formados en el campus: cinco como ilustres embajadores, seis como referentes de las distintas facultades y, como broche de oro, se entregó el premio Alumni de Honor 2026 al doctor en Ciencias Económicas Juan Luis Nicolau por su brillante carrera en la investigación académica.