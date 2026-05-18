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La Federació de Fogueres reclama un cambio en el decreto de seguridad: "La normativa debe ser exigente, pero no hasta este punto"

A 30 días de los días grandes de les Fogueres de Sant Joan 2026, la actualidad festera pasa por la reunión convocada por más de 120 comisiones a raíz de sus discrepacias con el Consistorio con el decreto de seguridad y los retrasos en el pago de subvenciones. El presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, visita "La Entrevista" de InformaciónTV para analizar la situación, las posibles soluciones y cómo encara sus terceras Hogueras al frente del órgano gestor.