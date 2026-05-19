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Pepe Ten descubre el cartel del Festival Noches Mágicas en “La Entrevista” de InformaciónTV: “Hacemos un recorrido por diferentes estilos musicales”

Las Noches Mágicas en los Jardines de Abril son ya una cita ineludible en el verano alicantino. El festival, que se celebrará entre el 24 de julio y el 6 de agosto ha presentado su cartel con artistas de la talla de Ana Torroja, Miguel Campello, Nach o Ara Malikian. Su director, Pepe Ten, participa en “La Entrevista” de InformaciónTV en la que detalla las novedades de una nueva edición que llega cargada de novedades. El organizador de las Noches Mágicas explica la gran variedad de estilos musicales y la ampliación de conceptos como “la noche urbana con Nach”, donde aunaran diferentes actuaciones “dedicadas a la cultura del rap”.