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Arly Jones: “En ilustración, la IA nos da un menú precocinado”

Arly Jones: “En ilustración, la IA nos da un menú precocinado”

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Arly Jones: “En ilustración, la IA nos da un menú precocinado”

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Alicante se vuelca con la ilustración y el cómic. Entre el 21 y el 23 de mayo, el IAC Juan Gil-Albert organiza las III jornadas DibujAlc, con la colaboración de Casa Mediterráneo. Un evento en el que se realizarán encuentros con artistas alicantinos como Arly Jones, invitado de “La Entrevista” de Información TV. El ilustrador analiza qué tratará en estos encuentros y cuál es el futuro creativo con el uso de la inteligencia artificial.

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