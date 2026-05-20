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Iberdrola celebra su 125 aniversario con perspectivas de futuro por la "era de la electricidad"

Iberdrola ha conmemorado en Bilbao sus 125 años de historia en un acto de homenaje a las personas e instituciones que han contribuido a la historia centenaria de la compañía. Durante la celebración, que ha contado con la presencia del lehendakari, Imanol Pradales, se ha presentado un libro conmemorativo que recorre el pasado, el presente y las perspectivas de futuro de Iberdrola en la llamada “era de la electricidad”, tal y como la denomina la Agencia Internacional de la Energía. Dentro de su programa de actividades por la celebración, han programado, para el próximo 28 de noviembre, un concierto de Estopa en el Roig Arena de Valencia, que será el único que ofrecerá el conjunto de Cornellà en 2026.