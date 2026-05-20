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Juan Fer Lozano presenta Milagrosa Collection en Información TV

La Milagrosa da un paso más en su estrategia turística alicantina y crea una “marca paraguas”: Milagrosa Collection. Juan Fer Lozano, empresario hotelero y director de Milagrosa Collection, participa en “La Entrevista” de Información TV en una charla en torno al turismo en la ciudad en la que expone las nuevas apuestas de la marca Milagrosa con el hotel Boutique Porta Ferrisa y el futuro en la calle Bazán, además de los bloques turísticos de Be Alicante y el restaurante La Cova de Santa María.