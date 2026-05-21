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Alicante entra en fase preestival con máximas de hasta 31°C este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología confirma un ascenso térmico generalizado para el 22 de mayo. Orihuela, Elche y Villena lideran el repunte del mercurio en una jornada marcada por cielos despejados y noches significativamente cálidas en el litoral. La provincia de Alicante acentúa el ambiente veraniego en este tramo final del mes de mayo. Un anticiclón firmemente asentado sobre la península garantizará altas presiones, vientos flojos y una fuerte radiación solar en todas las comarcas alicantinas.