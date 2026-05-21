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Aqua Natura Benidorm presenta "Jungle Race", los nuevos toboganes para disfrutar en familia

Con la temporada estival arrancando a pleno rendimiento, Aqua Natura y Terra Natura Benidorm encaran unos meses con muy buenas previsiones gracias a la gran cantidad de actividad y novedades planeadas. Desde la puesta en marcha de nuevos toboganes hasta una nueva edición de la escuela de verano. Además, este mes de junio los clientes podrán disfrutar de una oferta con precios reducidos. De todo ello hablamos en "La Entrevista" de InformaciónTV con Javier Zapata, director de Marketing de Terra Natura Benidorm.