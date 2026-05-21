INFORMACIÓNTV

Beto Company: ”Saldremos al cien por cien a ganar el partido al Nàstic”

Beto Company quiere que su equipo acabe la temporada con tres triunfos consecutivos y peleando por clasificarse para la Copa del Rey, aunque sabe de la dificultad del último partido de liga al medirse a un Nàstic que se juega la permanencia en el Rico Pérez. “Ellos se juegan mucho, pero también me pongo en la piel de los otros equipos implicados. Nosotros saldremos al mil por mil a ganar el partido y ver si con algún rebote podemos meternos en la Copa del Rey. Si el Nàstic desciende será por toda la temporada no por un partido. Para nosotros jugar en el Rico Pérez ya es motivo de ir a por los tres puntos”.