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Alimotor presenta el Jaecoo 8 en la SHS Fever Night

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Elche se convierte en el epicentro del futuro del motor con la conmemoración de la SHS Fever Night en Alimotor, un evento en el que Omoda y Jaecoo celebraron la venta del coche 50.000 en España y presentaron las nuevas gamas y modalidades de la marca. El momento más esperado llegó cuando se retiró la funda y todos los asistentes pudieron ver el futuro de los coches híbridos enchufables, el Omoda 7 y el Jaecoo 8, además de las nuevas versiones SHS híbridas de Jaecoo 5 y 7.

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