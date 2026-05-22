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Todo lo que debes saber sobre el eclipse de agosto: "En Alicante lo veremos al 99%"

Ante la inminente llegada de una serie excepcional de eclipses solares en España, el Doctor por la Universidad de Alicante y presidente de Astroingeo, Enrique Aparicio Arias, impartirá este 26 de mayo una ponencia abierta al público en Fundación Mediterráneo en Alicante. El encuentro servirá para desvelar las claves técnicas y las pautas óptimas de observación de estos tres grandes acontecimientos celestes que comenzarán a oscurecer nuestros cielos este verano.