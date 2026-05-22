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"Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad", el documental de Esmeralda Marugán, película invitada en el Festival de Cine de Alicante

El documental Desnudas de prejuicios, vestidas de verdad, de la periodista y presentadora de Confidencias en Información TV, Esmeralda Marugán, ha sido seleccionado como película invitada en el Festival Internacional de Cine de Alicante. El 29 de mayo, a partir de las 17:30 horas en el Teatro Arniches, se proyectará una obra en la que Marugán recoge las declaraciones de siete mujeres en torno a sus experiencias íntimas y sexuales, explorando cómo su infancia y adolescencia marcaron quiénes son hoy.